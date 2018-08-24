Dünyanın en pahalı şehirleri belirlendi

STR Global’in yaz dönemi tüm kategorilerdeki otel fiyat verilerinden hareketle yaptığı araştırmada, oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı.

En pahalılar listesinin ilk 20 sırasında Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olması dikkat çekerken, ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris’te ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 263 euro'ya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu.

Avrupa şehirleri ağırlıkta

İsrail’in Tel Aviv kenti 239 euro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York’ta ortalama oda fiyatları 236 euro düzeyinde.

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih 216 euro ile dördüncü, Cenevre ise 215 euro ile beşinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla Roma 182 euro, Londra 181 euro, Kopenhag 179 euro, Amsterdam 178 euro, ve Dublin 168 euro ile ilk 10'daki diğer şehirler oldu.

Söz konusu şehirlerde ortalama doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında seyrederken, STR'nin araştırmasında yer alan ve Haziran 2018’de ortalama doluluk oranı yüzde 57 olan İstanbul’da ortalama oda fiyatı 88 euro oldu. Bu fiyat ile İstanbul konaklama sektöründe dünya genelinde en pahalı ilk 20 şehir arasına giremedi.

"Fiyatları kongre turizmi artırır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu belirterek, yüksek sezonla birlikte fiyat artışının da gerçekleşmesin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İstanbul ve Antalya'nın yeniden fiyat artışı yakalamasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Bayındır, "Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Ancak dünya şehirlerindeki fiyatlara baktığımızda henüz olması gereken düzeye ulaşamadığımızı görüyoruz. Özellikle 3 yıl öncesine kadar 150-200 euro ortalama fiyatlara sahip olan İstanbul’un yeniden bu fiyat düzeyine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunun için de en önemli enstrüman kongre turizmi olacaktır. Fiyatların yükselmesini sağlayacak olan en önemli itici güç gelir düzeyi yüksek kongre turisti olacaktır. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atmalıyız. Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı" dedi.

Kaynak: AA