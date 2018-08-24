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Elde kalan kurbanlıkları Bakanlık alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elde kalan kurbanlıklardan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacaklarını söyledi.

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Elde kalan kurbanlıkları Bakanlık alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Bakan Pakdemirli, "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek." diye konuştu.

Pakdemirli, "(Kurbanlıklar) Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." dedi. 

Kaynak: AA

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