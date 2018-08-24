10 balıktan 1'i yurt dışına "uçarak" gidiyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye, 2017'in ilk 6 ayına kıyasla bu yıl yüzde 21 artışla 485 milyon dolarlık su ürünleri ihracatına imza attı.

48 milyon dolar döviz girdisi sağlandı

Su ürünleri ihracatında ilk sırayı levrek alırken, bunu çipura ve alabalık izledi.

Kara ve denizle ulaşımının yanında hava yolu son yıllarda Türk su ürünleri ihracatçılarının vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Hızlı olmasından dolayı tercih edilen hava kargoyla ihracatçılar 46 ülkeye balığı uçakla gönderdi.

Hava kargoyla balık ihracatından 48 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Uçakla ihracatta da ilk sırayı 23 milyon dolarla levrek alırken, bunu 9 milyon dolarla çipura ve 3 milyon dolarla orkinos takip etti.

"Hedefimiz her 10 balıktan 5'ini hava kargo yoluyla ihraç etmek"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Türk balığını dünyanın her noktasına ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Hava kargo sayesinde Türk balığının sofralara daha hızlı ulaştığını dile getiren Kızıltan, şunları aktardı:

"Son yıllarda hava kargo ile balık ihracatında ciddi bir artış var. Hali hazırda 10 balıktan birini hava yoluyla ihraç ediyoruz. İhracatçılar olarak hava kargonun toplam ihracatımızda payının artmasını istiyoruz. Hedefimiz her 10 balıktan 5’ini hava kargo yoluyla ihraç etmek."

Kızıltan, Türk balığının dünyada bir marka haline geldiği ve büyük restoran zincirlerinde satıldığına dikkat çekerek, "Özellikle levrek ve çipura türünde dünyanın en iyileri arasındayız. Hem üreticilerin hem de ihracatçılarımız büyük bir başarısı söz konusu" dedi.

Son zamanlarda Türk Hava Yolları'nın (THY) artan talep nedeniyle bazı destinasyonlarda hava kargo ücretlerine zam yaptığını aktaran Kızıltan, özellikle yavru balık taşıma ücretlerinin rakip havayollarıyla aynı fiyata çekilmesi halinde ihracatın katlanabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA