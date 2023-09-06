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Ekonomi
TRT Haber 06.09.2023 10:24

Ek MTV ödemesi için son gün

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi bugün sona eriyor.

Ek MTV ödemesi için son gün

Ek MTV'nin birinci taksitinin ödeme süresi uzatılmıştı. O süre bugün sona eriyor.

MTV'de ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Depremzedeler ek MTV ödemeyecek

Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

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