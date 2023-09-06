Bakan Kacır: Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kacır, açıklamalarında şunları kaydetti;

"İzmir'de yeni bir rekora imza atarız"

(TEKNOFEST) Ankara'nın en büyük etkinliğini gerçekleştirmiş olduk aslında. Malum 940 binden fazla katılım oldu bir milyona yakın pazar günü yoğun yağış olduğu için daha üst bir rakama ulaşılmamış oldu ama Ankara'nın Ankara tarihinin en büyük etkinliği oldu.

Şimdi 27 Eylül'de de İzmir'de bu yılın son TEKNOFEST'i. 2023’te üç büyük şehrimizde yapacağız demiştik. Tabii biz çok mutluyuz yani hem gençlerin hem tüm yaş gruplarından toplumun bu işe bu kadar sahip çıkması milli teknolojinin sahibi olarak kendisini hissetmesi ve bu duygularla oraya gelmesi bizi çok mutlu ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her yıl olduğu gibi bizimle beraber olması şampiyonlarımıza ödülünü vermesi Türk Devleti'nin bu meseleye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bugün Kabine toplantısında da şöyle bir baktım. Zannediyorum on dört bakanımız TEKNOFEST'e katılmıştı. Yani bakanların da herhalde en fazla ilgi gösterdiği katıldığı organizasyon olmuş oldu. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde.

Bakalım inşallah İzmir'de de yeni bir rekora imza atarız.

"Rusya ile iş birliğini artırmak istiyoruz"

Tabii Türkiye'de önemli yatırımları var Rus iş insanlarının. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Pek çok ülkede olduğu gibi. Rusya’da Türkiye’ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var aslında. Bazı alanlarda daha stratejik işbirliklerde mümkün Rusya'yla. Karşılıklı kabiliyetlerimiz güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz.

Savunma sanayiinde de tabii bazı görüşmeler yapılıyor. Zaten malumunuz var. İşte hava savunma sistemleri Rusya'dan temin ediyoruz.

Gençlere vergisiz telefon

Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde açıklama yapılır diye tahmin ediyorum.

Türkiye genç bir ülke yani malumunuz yaş ortalamamız 33 çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor.

Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz bir an evvel sözlerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz.