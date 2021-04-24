Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatlarını yüzde 8,5 artışla 3 milyar 515 milyon dolara yükselttiklerini ifade etti.

İlk çeyrekte 190 farklı ihraç pazarına ulaşarak 105 ülke ve bölgeye ihracatı artırdıklarını belirten Eskinazi, şunları kaydetti: