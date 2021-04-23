Kripto para borsası Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Vebitcoin isimli şirket açıklamasında "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında ise, bu durumun finansal alanda şirketi çok zorlu bir sürece sürüklediği ifade edildi.

"Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" denildi.