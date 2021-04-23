Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kripto para platformu Vebitcoin faaliyetlerini durdurdu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Kripto paralara servis sağlayan Vebitcoin isimli şirket faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Kripto para borsası Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.
Vebitcoin isimli şirket açıklamasında "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi" ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın devamında ise, bu durumun finansal alanda şirketi çok zorlu bir sürece sürüklediği ifade edildi.
"Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" denildi.
Etiketler: Kripto Para Bitcoin
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