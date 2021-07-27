Edirne'de en çok ekimi yapılan tarım ürünü olan buğday hasat sezonu bir ay sürdü.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, buğdayın stratejik ürünlerin başında geldiğini ve bu yılki hasat döneminin verimli geçtiğini vurguladı.

Bayazıt, hasat sezonu boyunca gerekli kontrol ve bilgilendirmelerin yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Ülkemiz için stratejik ürünlerin başında gelen buğday hasadı 20 Haziran'da başlamış olup 20 Temmuz'da sona ermiştir. İlimizde hububat hasadının başlamasıyla 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hasat dönemi boyunca il genelinde müdürlüğümüzce oluşturulan 15 ekip ile il biçerdöver kontrolleri yapılmıştır. Kontroller neticesinde ilimizde biçerdöverlerin yeni ve operatörlerin tecrübeli olması, ürün kayıp oranlarının hedeflerimizin altında gerçekleşmesini sağlamıştır."