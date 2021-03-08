Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,5310 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,2214, en yüksek 7,5834 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 artışla cuma gününü 7,5303'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe sakin başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde hemen üzerinde 7,5310'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9680'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,44130'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 1,1890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının, tahvil piyasasının seyrinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

8 Mart güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: