Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8510'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,7425, en yüksek 7,8063 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,7994'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 7,8510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 9,2290'dan, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 10,1385'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,15 azalışla 93,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1760 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

7 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: