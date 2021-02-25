Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2030 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,0712, en yüksek 7,2502 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,1688'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 7,2030'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 8,7840'tan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kazancıyla 10,2010'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2176 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 89,8-90,0 dar bandında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

25 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: