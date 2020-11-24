Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8770 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,6424 en yüksek 7,9559 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 7,8872'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bugün açıkladığı Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi kararı sonrası 7,8533'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,8790'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,3675'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,5430'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 92,2 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1875 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında yurt dışında ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

24 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: