Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK'dan normalleşme adımı
BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.
Etiketler: BDDK Ekonomik Düzenlemeler
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