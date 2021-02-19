Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,9780 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 6,9223 en yüksek 7,0103 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 6,9757'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,9780'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 8,4510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 9,7570'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2110 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 90,4-90,7 dar bandında sakin bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında sanal ortamda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi ve dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edileceğini belirtti.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların gündeminde olduğunu bildiren analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklenmemesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimali dile getiren analistler de bulunuyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

19 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: