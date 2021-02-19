ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki (PMT) Sözleşmesi kapsamında ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat üretimini gerçekleştiriyor. 29 Aralık 2017 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında bugüne kadar 100 bin adet Mühimmat Elektroniği ASELSAN tesislerinde üretildi.

"Yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor"

Atom 35 mm Parçacıklı Mühimmat hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. Böylece namlulu sistemlerin etkili hava savunma silahları olarak kullanılabilmelerine imkan sağlanıyor. Modernize Çekili Top ve Korkut Sistemleri, Atom 35 mm Parçacıklı Mühimmatla birlikte kullanıldığında savaş uçağı, helikopter gibi geleneksel hava hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı da etkinlik sağlıyor. Atom 35mm Parçacıklı Mühimmat, ASELSAN ana yükleniciliğinde MKEK ve TÜBİTAK SAGE ile birlikte geliştirildi ve katmanlı hava savunmanın önemli bir unsuru oldu.

ASELSAN’da kurulan otomatize mühimmat elektroniği üretim hattında 100 bin adet mühimmat elektroniği üretimi tamamlandı. Proje kapsamında kazanılan tecrübe ve bilgi birikimi ile çok çeşitli kalibre ve tipte akıllı mühimmatın kısa sürelerde geliştirilmesi mümkün hale geldi.