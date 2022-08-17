Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 17,89-17,97 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 17,9336'dan tamamladı.

17 Ağustos güncel döviz kuru

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 17,9620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 18,2490'dan, sterlin/TL yüzde 0,15 değer kazancıyla 21,7290'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2'lik artışla 106,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 1,0160'ın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıkları ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendirebileceğine yönelik haber akışıyla küresel çapta risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Döviz piyasalarında ise bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesi sakin bir seyir izlendiğine işaret eden analistler, verilecek mesajlar sonrası oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 107,4'ün direnç, 105,8'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.