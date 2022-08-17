Avrupa borsaları yükselişle güne başladı
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle açıldı.
Avrupa borsaları açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artarak 444,1 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 13.915 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 7.542 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 8.537 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artışla 6.596 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 primle 23.120 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, dün 1,0123 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1,0150 seviyesinde dengelendi.
Küresel pay piyasaları pozitif seyrediyor
Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıkları ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendirebileceğine yönelik haber akışıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.
Bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını dile getirdi.
Analistler, Avrupa özelinde tedarik zincirinde aksamaya yol açabilecek gelişmeler ve enerji arzına ilişkin haber akışının da yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı.