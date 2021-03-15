Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,5980 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,4315, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,4 artışla cuma gününü 7,5609'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,5980'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 9,0670'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,5690'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 1,1930 seviyesinde işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü hatırlatan analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle küresel ölçekte dolar talebinin arttığını, bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

15 Mart güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: