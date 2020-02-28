Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,2450'den alıcı buluyor.

Dün piyasalar kapandıktan sonra Suriye'ye ilişkin haber akışıyla risk algısı artmasıyla 6,2033'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,20008'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,2450'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,8745'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 artışla 8,0510'dan satılıyor.

Dolar endeksi üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor. Dün analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10'un üzerini yerleşen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1010 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine gördü.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,2750'nin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,10'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.

Dolar, Euro ve sterlin ne kadar?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,2410 6,2420

Avro 6,8840 6,8850

Sterlin 8,0120 8,0520

ANKARA

ABD Doları 6,2200 6,2700

Avro 6,8450 6,9050

Sterlin 7,9710 8,1170