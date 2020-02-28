Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, OYAK'ın satın alacağı iki şirketin 2019 sonu itibarıyla sektör satışlarındaki payı yüzde 5,8 ve toplam satış miktarı da 1 milyon 749 bin 705 ton oldu.

OYAK'ın geçen yılın sonunda Güzel Enerji ve M Oil'i satın almak üzere Demirören Holding ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında taraflar şirketlerin satışı konusunda anlaştı. OYAK, söz konusu şirketleri devralmak üzere Rekabet Kuruluna başvuru yaptı.

Akaryakıt sektöründe 1990'da Elf markasıyla faaliyet gösteren SELYAK'a ortak olarak giren OYAK'ın buradaki payı yüzde 32 seviyesindeyken, Fransız Elf şirketinin payı yüzde 68 seviyesinde bulunuyordu. Şirketlerin ortaklığı Elf'in TOTAL ile birleşmesine kadar 12 yıl devam etti. Bu birleşme ile OYAK, 2002'de akaryakıt sektöründen çekildi.

OYAK, Demirören Holding'den Güzel Enerji ve M Oil'i satın almasıyla 18 yıl aradan sonra akaryakıt sektörüne geri dönmüş olacak.

OYAK'ın enerji sektöründe faaliyet gösterdiği Erdemir Enerji, OYAK Enerji, Ayas Enerji ve İSKEN şirketlerine, Güzel Enerji ve M Oil de eklenecek.