Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6,8445'ten işlem görüyor.

Cuma günü 6,8305-6,8603 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 6,8529'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 6,8445'ten işlem görüyor. Avro/TL sınırlı yükselişle 7,6610'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,4720'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 97,5 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1190 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde, tüketici güven endeksinin haziranda 62,6 seviyesine yükseldiğini belirterek, yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.

22 Haziran güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: