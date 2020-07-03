Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8555'ten işlem görüyor.

Dün 6,8432-6,8566 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8499'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 6,8555'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,7090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5560'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 97,2 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,12466 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek aylık 1,13, yıllık yüzde 12,62 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının izleneceğini dile getirdi.

bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.

3 Temmuz güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8540 6,8550

Avro 7,7040 7,7050

Sterlin 8,5300 8,5730

ANKARA

ABD Doları 6,8250 6,9000

Avro 7,6600 7,7450

Sterlin 8,4650 8,6650