Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9730'dan işlem görüyor.

Dün 6,9933 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası düşüşe geçerek 6,9442'ye kadar geriledi ve günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,9511'den tamamladı.

Fed, ocak ayından bu yana ilk kez normal takviminde gerçekleştirilmiş toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, Fed'in, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş göstereceğine dikkati çekerek, toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını ifade etti.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,9730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,5835'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,6870'ten satılıyor.

Dolar endeksi, üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü bugüne de taşıyarak 99,5 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,0880'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Enflasyon Raporu'ndaki veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek GSYH ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,9550'nin destek, 7,00 seviyesinin direnç konumunu sürdürdüğünü kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9630 6,9640

Avro 7,5610 7,5620

Sterlin 8,6800 8,7230

ANKARA

ABD Doları 6,9520 7,0020

Avro 7,5250 7,5750

Sterlin 8,6300 8,7800