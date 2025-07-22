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Ekonomi
AA 22.07.2025 11:04

Doğu Karadeniz'den ABD’ye 43 milyon doları aşkın ihracat

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde ABD'ye savunma ve havacılık sanayisi başta olmak üzere 19 sektörden 43 milyon 234 bin 279 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz'den ABD’ye 43 milyon doları aşkın ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgeden yılın ilk yarısında ABD'ye 3 bin 300 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu dış satımdan 43 milyon 234 bin 279 dolar kazanç sağlandı.

Bölgeden yılın 6 ayında ABD'ye 19 sektörden ihracat yapılırken, 20 milyon 778 bin 808 dolarla savunma ve havacılık sanayisi ilk sırada yer aldı. Bunu 9 milyon 578 bin 119 dolarla fındık ve mamulleri ile 7 milyon 745 bin 546 dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller takip etti.

"Bu tablo bölgemizin ihracat çeşitliliğini ortaya koymaktadır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den ABD'ye gerçekleştirilen ihracatın, savunma ve havacılık sanayisinin öncülüğünde önemli artış gösterdiğini söyledi.

ABD'ye 19 sektörden ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, "Bu tablo bölgemizin ihracat çeşitliliğini ve potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Kalyoncu, ABD'ye ocak-haziran döneminde yapılan ihracatın yüzde 48'ini savunma ve havacılık sanayisi sektörünün sırtladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle savunma ve havacılık gibi yüksek katma değerli ürün gruplarının ihracattaki payının artması ihracatımızın niteliğini yukarı çekmektedir. Fındık ve su ürünleri gibi geleneksel sektörlerimizin yanında bu tür stratejik sektörlerin öne çıkması, bölgemizin üretim gücünün çeşitlendiğini göstermektedir. Hedefimiz yılın ikinci yarısında bu ivmeyi daha da artırarak ABD'ye ihracatımızı daha üst rakamlara çıkarmak."

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Karadeniz Bölgesi İhracat
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