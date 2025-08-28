Açık 27ºC Ankara
Ekonomi
AA 28.08.2025 13:36

Doğu Karadeniz'den 7 ayda 26 ülkeye su ürünü ihracı

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde Rusya Federasyonu başta olmak üzere 26 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz'den 7 ayda 26 ülkeye su ürünü ihracı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden 7 ayda 17 bin 287 tonluk su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 117 milyon 329 bin 357 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde ise 105 milyon 212 bin 463 dolarlık su ürünü dış satımı yapılmıştı. Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı" dedi.

Gürdoğan, Rusya Federasyonu'nun 53 milyon 611 bin 998 dolarla ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi 19 milyon 935 bin 145 dolarla Japonya, 16 milyon 855 bin 513 dolarla Belarus takip etti. Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Bulgaristan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Yunanistan, Avusturya ve Endonezya'ya bu dönem su ürünleri satıldı."

Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret eden Gürdoğan, söz konusu ihracatın çok daha iyi seviyelere geleceğine inandığını kaydetti.

Gürdoğan, su ürünleri ihracatından yıl sonu beklentilerinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

