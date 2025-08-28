Bakan Bolat: 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında aylık mal ihracatımızda artış sağlandı

Bolat, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Temmuzda ihracatın, 24,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık değerine ulaştığına dikkati çeken Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara çıktığını belirtti.

Bolat, bu yıl 7 ayın 6'sında aylık mal ihracatında artış sağlandığına işaret ederek, "İhracattaki büyük artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde temmuz ayında dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir. Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak-temmuz döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156,3 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, bu dönemde ithalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 212,2 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bolat, temmuzda ithalatın yüzde 5,4 artarak 31,4 milyar dolar olduğunu belirterek, söz konusu ayda yıllıklandırılmış ithalatın geçen yılın aynı ayına göre 14 milyar dolar artarak 357,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Dış ticaret açığının söz konusu ayda yüzde 11,8 azalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Bolat, ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 55,9 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 6 milyar dolar artarak 88,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"AB 27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler ile tarife artışlarının getirdiği belirsizlik gibi zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler ile ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir."