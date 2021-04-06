Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.

Mart 2020'ye kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen dış ticaret bilgilendirme seminerleri organizasyonları yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi olarak devam ediyor.

12 Nisan'da düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası eğitim organizasyonu ile Diyarbakır'da yerleşik iş çevrelerine yönelik 12 Nisan'da dış ticaret bilgilendirme semineri organize edilecek.

Seminer, ihracatta uygulanan destek programları, Kolay İhracat Platformu, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları, ile e-ticaret ve e- ihracat uygulamaları konularını kapsıyor.

55 seminer daha yapılacak

Bakanlıkça 2020 yılında 75 ilde 17 iş birliği kuruluşu ile 45 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlendi ve bu seminerlere 4 bin 131 kişi katılım sağladı.

Bu yılın başından 2 Nisan'a kadar 8 iş birliği kuruluşu ile 21 ilde gerçekleştirilen 17 çevrim içi dış ticaret bilgilendirme seminerine 3 bin 159 kişi katıldı.

Video konferans yöntemiyle bu yıl 55 dış ticaret bilgilendirme semineri gerçekleştirilmesi planlanıyor.