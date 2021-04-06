Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Veri işlendiğinde anlam kazanan bir ürün. Bu anlamda veriyi işleyen Matriks gibi kurumlar, finansal sektörümüzün her zaman en önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecek. Matriks'in önemini gören yaklaşık 690 bin yatırımcı, halka arzdan pay aldı. Başarılı halka arzdan dolayı tüm taraflara teşekkür ediyorum." dedi.

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile söz konusu firmaların alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, Garanti BBVA Yatırım ile gerçekleştirdiği halka arz sürecini tamamladı.

Finansal teknoloji alanında halka arzı gerçekleşen ilk firma olan Matriks, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrasında MTRKS koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve halka arz sürecinde 689 bin 426 talep ile ilgi gören Matriks, yatırımcıdan 8,8 kat talep aldı.

Matriks hisselerinin ilk işlem günü için düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Matriks Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gülerman, Matriks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Akkurt, Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, Matriks Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Erol, Matriks Yönetim Kurulu Danışmanı İsmail Hakkı Güneş katıldı.