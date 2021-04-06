Japonya dünyayı etkisi altına alan dijital para dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarihi bir adım atarak, kendi dijital para birimini çıkarmak için ilk testlere başladı .

Testlerin ilk aşaması Mart 2022'ye kadar yürütülecek ve merkez bankası dijital para birimini yayınlamanın, dağıtmanın ve kullanmanın teknik fizibilitesini test etmeye odaklanacak.

Daha sonra, bu para biriminin miktarına sınır koyup koymamak gibi daha ayrıntılı işlevleri inceleyecek olan deneylerin ikinci aşamasına geçilecek.

Japonya Merkez Bankası İcra Direktörü Shinichi Uchida, geçen ay merkez bankasının, dijital para birimi ödeme hizmeti ve kullanıcılarını içeren bir pilot program başlatacağını söylemişti.

Merkez bankalarının dijital para birimi atağı

Rusya Merkez Bankası (CBR) bu yıl ilk dijital ruble prototipini piyasaya sürmeyi planlıyor.

CBR, dijital para biriminin geliştirilmesi için yakında yol haritasını yayınlayacak ve prototipin sonbaharda hazır olması bekleniyor.

Çin'de, şu anda ülke çapındaki büyük şehirlerde dijital yuan pilot testleri yapılıyor.

Ülkenin merkez bankası, dijital para birimini 2022 Kış Olimpiyatları için zamanında hazırlamayı planlıyor.

