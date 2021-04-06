Hafta başında kontrollü bir şekilde kısıtlamalar azaltılırken, İngiliz hükümeti yeni bir "trafik ışığı" sistemi kullanarak uluslararası seyahatleri yeniden başlatma planları yapıyor.

17 Mayıs’ta uluslararası seyahatleri yeniden başlatmaya hazırlanan hükümet, Türkiye benzeri bir sistemi kullanacak.

Downing Street seyahat destinasyonlarının virüs riskine göre yeşil, sarı veya kırmızı olarak sıralanacağını söyledi.

Seyahat edilecek ülkeler trafik ışığı renkleriyle gösterilecek

Ülkede uluslararası seyahatler şu aşamada izin verilen bazı nedenler hariç yasaklanmış durumda.

Başbakan Boris Johnson, "Ülkemizin mümkün olduğu kadar güvenli bir şekilde yeniden açılmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

İngiltere'ye yurt dışından gelen kişilerin 10 gün süreyle kendi kendilerini tecrit etmeleri gerekiyor.

Alınan kararlara göre, düşük riskli "yeşil" ülkelere giden insanların seyahatlerinden önce ve sonra sadece bir COVID-19 testi yapmaları yeterli olacak.

Ancak sarı veya kırmızı renklerle işaretli ülkelere gidecek olanlar, daha sonra kendi kendilerini izole etmek veya karantinaya almak zorunda kalacaklar.

Yüksek riskli kırmızı renkle işaretlenen ülkelerden gelen İngiliz vatandaşları, hükümet onaylı otellerde maliyetli bir karantinaya girmek zorunda kalacak.

Ülkelerin renkleri henüz belirlenmedi

Hükümet, yeşil ışıklı ülkelerin hangilerinin olacağını tahmin etmek için çok erken olduğunu söyleyerek insanları yaz tatili rezervasyonu yapmamaya çağırdı.

Hükümet, ayrıca bu aya ait futbol maçları gibi halka açık etkinliklere az sayıda kişinin katılmasına izin vereceğini duyurdu.