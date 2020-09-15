Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Mısır hasadı tarla günü" programına katılan Vali Karaloğlu, tarlada incelemelerde bulundu.

Biçerdöverle bir süre mısır hasadı yapan Karaloğlu, bölgede dünyanın en verimli topraklarının bulunduğunu söyledi.

Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır." sözünü anımsatan Karaloğlu, aşk ve sevgiyle baktıkları toprakların, bu topraklar olduğunu ifade etti.

"Diyarbakır genelinde bu yıl 380 bin dönümde mısır tarımı yapıldı"

Karaloğlu, Bismil ilçesinde 1990'lı yıllardan bu yana mısır tarımı yapıldığını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada sadece Bismil'de geçen yıl 93 bin dekarda mısır ekimi yapılmışken bu yıl bu rakam 162 bin dekara yükseldi. Diyarbakır genelinde bu yıl 380 bin dönümde mısır tarımı yapıldı. Geçen yıla göre artış yüzde 100'e yaklaştı." diye konuştu.

Vali Karaloğlu, "Türkiye'de mısır üretiminde dekar başına ortalama 950 kilogram verim elde ediliyor ama Bismil'de bu ortalamanın 1150 kilogram olduğunu görüyoruz. Bilinçli çiftçilerimiz bu oranı dekar başına 1800 kilograma kadar çıkarabiliyor." ifadelerini kullandı. Karaloğlu, son yıllarda mısırdaki fiyat ve verimliliğin çiftçinin pamuk üretiminden mısıra yönelmesine vesile olduğunu söyledi.

"Şu anda ton başına 30 liralık bir desteklememiz var"

Tarım ve Orman Bakanlığının mısır tarımıyla ilgili çok ciddi desteklerinin bulunduğuna dikkati çeken Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda ton başına 30 liralık bir desteklememiz var. Yine dönüm başına çiftçimize mazot ve gübre desteği olarak 29 liralık devletimizin bir desteği var. Sanayi ürünü olarak kabul edilen mısır ve pamuk gibi ürünlerin ithalatını önlemek ve iç piyasadan, kendi topraklarımızdan ihtiyacımızı karşılayabilmek için Tarım Bakanlığımızın da çok ciddi bir gayreti var."

Mısırın sadece darısı değil koçanı, yaprağı ve samanıyla da çok değerli bir ürün olduğunu dile getiren Karaloğlu, bölgede yeni gelişen teknoloji sayesinde mısırın sapının balya haline getirilerek biokütle ve biogaz tesislerinde işlendiğini anlattı.

"Mısırın, buğdayın atığını, anızını, sapını, samanını tarlada yakmayalım"

Karaloğlu, "Onun için mısırın, buğdayın atığını, anızını, sapını, samanını tarlada yakmayalım. Tarlanızla toprağınızın bereketini, topraktaki bütün canlıları da yok ediyorsunuz. Artık bu atıklar ekonomik değer. Bunu bölgemizde kullanan tesisler var. Anızını yakan çiftçiye ceza uyguluyoruz ama amacımız bu değil. Tarlamızı, toprağımızı korumak istiyoruz, bereketimizi yok etmek istemiyoruz. Emeğini, alın terini toprağa akıtan, sevgiyle, aşkla bir yar, bir sevgili gibi toprağa yaklaşan bütün çiftçilerimize bereket diliyorum. Rabb'im, bereketli kılsın, bu topraklardaki aşkımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi bozmasın." dedi.

Programa, Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ziraat odası başkanları, kamu kurumları ile üretici birliklerinin temsilcileriyle çiftçiler katıldı.