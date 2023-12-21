Diyarbakır'da 2023'te 2,7 bin ton ciğer tüketildi

Diyarbakır ekonomisine önemli katkı sağlayan ciğer kebabı, kentin tescilli gıdaları arasında yer alıyor.

Kentte, yıl boyunca 2 bin 700 ton ciğer satışı gerçekleştirildi.

Hem yerli hem de yabancı turistlere hitap eden Diyarbakır ciğerini şehirde kimisi sabahları tüketirken kimisi de akşamları tüketmeyi tercih ediyor.

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğercilerin kent için büyük bir istihdam sağladığını söyledi.

"Deprem ciğer satışımızı etkilemedi"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da ciğer satışlarının düşmediğini dile getiren Elkaan, "Geçen yıl Diyarbakır’da ciğer satışında 2 bin tona ulaşmıştık. 2023 yılında öngördüğümüz rakama da ulaştık. Aynı şekilde geçen yıl 1 milyona yakın turist karşıladık. Bu yıl ise 1 buçuk milyonu aşan turist akımı Diyarbakır’a oldu. Maalesef ülkemizi sarsan depremle bu yıl karşı karşıya kaldık. Ama buna rağmen esnafımızı seferber olması için açık tuttuk. Tescilli ciğerimizi bu sırada hem satışa sunduk hem de geliri olmayanlara ikramda bulunduk. Yani demem şu ki; deprem ciğer satışımızı etkilemedi. 2023’te 2 bin 700 ton ciğer tüketimimiz oldu" dedi.

"Ciğer bizim medarıiftiharımızdır"

Ciğer satışlarına kentte düzenlenen festivallerin de etki gösterdiğinin altını çizen Elkaan, "Ciğer satışlarımız aynı zaman düzenlenen festivaller, etkinlikler, sunumlarla daha fazla tüketim sağladı. Bu yıl her ne kadar olumsuzluklar yaşasak da onun nazarında güzellikler de yaşandı. Ciğer bizim medarıiftiharımızdır. Tescilli ciğerimiz paket halinde il dışına gönderilebilseydi Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazılırdı. Bunu tercih etmiyoruz. Ciğer taze yenilmelidir" diye konuştu.