Hafif Yağmurlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
İHA 21.12.2023 14:57

Diyarbakır'da 2023'te 2,7 bin ton ciğer tüketildi

Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra zengin mutfağıyla ön plana çıkan Diyarbakır'da, 2023'te 2 bin 700 ton ciğer kebabı tüketildi.

Diyarbakır'da 2023'te 2,7 bin ton ciğer tüketildi

Diyarbakır ekonomisine önemli katkı sağlayan ciğer kebabı, kentin tescilli gıdaları arasında yer alıyor.

Kentte, yıl boyunca 2 bin 700 ton ciğer satışı gerçekleştirildi.

Hem yerli hem de yabancı turistlere hitap eden Diyarbakır ciğerini şehirde kimisi sabahları tüketirken kimisi de akşamları tüketmeyi tercih ediyor.

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğercilerin kent için büyük bir istihdam sağladığını söyledi.

"Deprem ciğer satışımızı etkilemedi"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da ciğer satışlarının düşmediğini dile getiren Elkaan, "Geçen yıl Diyarbakır’da ciğer satışında 2 bin tona ulaşmıştık. 2023 yılında öngördüğümüz rakama da ulaştık. Aynı şekilde geçen yıl 1 milyona yakın turist karşıladık. Bu yıl ise 1 buçuk milyonu aşan turist akımı Diyarbakır’a oldu. Maalesef ülkemizi sarsan depremle bu yıl karşı karşıya kaldık. Ama buna rağmen esnafımızı seferber olması için açık tuttuk. Tescilli ciğerimizi bu sırada hem satışa sunduk hem de geliri olmayanlara ikramda bulunduk. Yani demem şu ki; deprem ciğer satışımızı etkilemedi. 2023’te 2 bin 700 ton ciğer tüketimimiz oldu" dedi.

"Ciğer bizim medarıiftiharımızdır"

Ciğer satışlarına kentte düzenlenen festivallerin de etki gösterdiğinin altını çizen Elkaan, "Ciğer satışlarımız aynı zaman düzenlenen festivaller, etkinlikler, sunumlarla daha fazla tüketim sağladı. Bu yıl her ne kadar olumsuzluklar yaşasak da onun nazarında güzellikler de yaşandı. Ciğer bizim medarıiftiharımızdır. Tescilli ciğerimiz paket halinde il dışına gönderilebilseydi Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazılırdı. Bunu tercih etmiyoruz. Ciğer taze yenilmelidir" diye konuştu.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Hamas, İsrail'in liderlerini öldürme tehdidini "Kassam'la mücadelede yetersiz kalmasına" bağladı
15:16
Bankaların kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar lira oldu
15:00
Esenyurt'ta dere köpürdü
14:46
İsrail Lübnan'ı ağır topçu atışlarıyla vurdu
14:46
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
14:31
Merkez Bankası sadeleşme adımlarına devam ediyor
İran'ın Erdebil eyaletindeki 8 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları yapılıyor
İran'ın Erdebil eyaletindeki 8 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları yapılıyor
FOTO FOKUS
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ