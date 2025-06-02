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Ekonomi
TRT Haber 02.06.2025 10:45

Diyabet hastalarına 343 milyon liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tip 1 Diyabet hastaları için izlem cihazlarının geri ödeme listesine alındığını hatırlatarak, 20 bin 267 hasta için 343 milyon liralık bedelin SGK tarafından karşılandığını duyurdu.

Diyabet hastalarına 343 milyon liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından yararlananların sayısını açıkladı. 

Bakan Işıkhan, "Bugüne kadar 20 bin 267 evladımız sürekli glukoz izlem cihazlarından faydalandı" dedi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, vatandaşları destekleyici uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

20 binden fazla hasta için 343 milyon liralık ödeme karşılandı

Diyabet hastalarına 343 milyon liralık destek

"18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon TL’ye yakın bedeli SGK tarafından karşıladık. Vatandaşlarımızı destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz".

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Diyabet SGK Vedat Işıkhan
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