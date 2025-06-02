Diyabet hastalarına 343 milyon liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından yararlananların sayısını açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Bugüne kadar 20 bin 267 evladımız sürekli glukoz izlem cihazlarından faydalandı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, vatandaşları destekleyici uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

20 binden fazla hasta için 343 milyon liralık ödeme karşılandı

"18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon TL’ye yakın bedeli SGK tarafından karşıladık. Vatandaşlarımızı destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz".