Yeni vergi düzenlemesi teklifi ile dijital hizmet vergisi getiriliyor. Buna göre, uluslararası teknoloji şirketleri, internetten yapılan alışverişlerden elde ettikleri gelir için vergi ödeyecek.

Kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 18 lira, 4 yıldızlı otellerde 12 lira olacak.

Değerli konut vergisi de teklifin maddeleri arasında yer alıyor.

Teklife göre , 5 milyon liranın üzerindeki konutlardan ilave vergi alınacak

Yasa çıktığında futbol hakemleri vergi ödeyemeye başlayacak.

Üst liglerde oynayan sporculardan kesilen vergi oranı yüzde 15'ten yüzde 20'e çıkarılacak.

Genel Kurul'da teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerin görüşmelerine geçilecek.

Kaynak: TRT Haber