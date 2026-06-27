DHMİ, AB destekli yeni nesil hava trafiği projesinde yer alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğünün paydaşları arasında bulunduğu projelere ilişkin bilgi verdi.

AB tarafından finanse edilen ve Avrupa Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi (SESAR Joint Undertaking-SESAR JU) koordinasyonunda yürütülen "Kentsel ve Kritik Alanlarda Yapay Zeka Destekli İnsansız Hava Araçları Operasyonları İçin Bütüncül ve Dinamik Bir Sistem Geliştirilmesi (AI4HyDrop) Projesi"nin başarıyla tamamladığını belirten Uraloğlu, DHMİ'nin paydaşları arasında yer aldığı "Uyumlu Birlikte Çalışabilirlik İçin Hizmet Platformunda Hava Trafik Yönetimi Operasyonları (ATM Operations on Service Platform for Harmonised Interoperability-ATMOSPHER) Projesi"nin de AB desteği almaya hak kazandığını aktardı.

Uraloğlu, DHMİ'nin AB destekli havacılık araştırma ve geliştirme projelerinde etkin rol üstlendiğine dikkati çekerek, yapay zeka destekli insansız hava aracı operasyonlarından yeni nesil hava trafik yönetimi sistemlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

2023-2026 dönemini kapsayan AI4HyDrop Projesi kapsamında kentsel alanlarda yapay zeka tabanlı yarı dinamik hava sahası çözümlerinin geliştirildiğini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AI4HYDROP Projesi ile İHA'ların ses, radyo frekansı ve görsel izlerinin takip edilmesine yönelik teknolojik altyapılar geliştirildi. AI4HYDROP Projesi çerçevesinde uçuş öncesi otonom uçuş planlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve öneri sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Kentsel kritik bölgelerde insansız hava araçlarının ses, radyo frekansı ve görsel izlerinin takip edilmesi, uçuş izin uygunluğunun izlenmesi ve operatör iletişiminin sağlanmasına yönelik teknolojik altyapılar geliştirildi. Proje çıktıları, gelecekteki insansız hava trafik yönetimi sistemlerine yönelik bilgi birikimine önemli katkılar sunacak."

"Yenilikçi çözümler geliştirilmesini hedefliyoruz"

AI4HyDrop Projesi'nin başarıyla tamamlanmasının ardından DHMİ'nin ATMOSPHER Projesi'nin "SESAR JU" teknik yeterlilik kriterlerini başarıyla karşıladığına dikkati çeken Uraloğlu, DHMİ'nin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK BİLGEM'in de yer aldığı proje konsorsiyumunun, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) ile birlikte Bulgaristan, Çekya ve Romanya'nın hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşlarıyla çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

Uraloğlu, proje kapsamında "uçuş rotası tabanlı operasyonlar" ile "hava sahası talep-kapasite dengeleme" alanlarında yeni nesil dijital hava trafik yönetimi platformlarının geliştirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projeyle hava trafik yönetiminde ülkeler arası koordinasyonun güçlendirilmesini, operasyonel verimliliğin artırılmasını ve Avrupa hava trafik yönetim sistemleriyle uyumlu yenilikçi çözümler geliştirilmesini hedefliyoruz. Yapay zeka destekli insansız hava aracı operasyonlarından dijital hava trafik yönetimine uzanan geniş bir alanda yürütülen projeler, Türkiye'nin havacılık teknolojileri alanındaki yetkinliğini güçlendiriyor. DHMİ'nin AB destekli araştırma ve geliştirme projelerinde aktif şekilde yer alması, uluslararası işbirliklerimizi güçlendirirken ülkemizin havacılık teknolojilerinin geliştirilmesine sunduğu katkıyı da artırıyor."