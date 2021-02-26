Muz üretimi için mikroklima özelliği ve coğrafi konum avantajıyla öne çıkan Anamur ve Bozyazı ilçelerinde her geçen yıl seraların genişlemesi, üretime önemli katkı sunmaya başladı.

Bilinçli tarım uygulamaları ve üretimin seralar sayesinde 12 aya yayılması da son yıllarda üretimi artıran en önemli faktörlerin başında geldi.

Türkiye'nin muz üretimi, devletin ithal ürüne uyguladığı yüksek verginin yanı sıra üreticilere sağladığı sübvansiyonlu tarım kredisi, örtü altı tarım destekleri ve hibelerle, geçen yıl yüzde 32,8 artışla 728 bin tona ulaştı.

Genellikle iç piyasada tüketilen yerli muz, üretimin artmasıyla ithalatın azaltılmasını sağlayarak Türkiye ihtiyacının yaklaşık 4'te 3'ünü karşılar seviyeye geldi.

Bölge üreticileri, desteklere karşılık vererek iç piyasaya yetecek miktarda muz yetiştirip 2023'e kadar ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor.

"Kısa sürede Türkiye muz ihtiyacının yüzde 100'ünü üretir duruma geleceğiz"

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yaptığı açıklamada, bölgede muz üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Verim artışının, devletin yerli muz üretimine yönelik olumlu politikasıyla sağlandığını dile getiren Gümüş, "Kısa sürede Türkiye muz ihtiyacının yüzde 100'ünü üretir duruma geleceğiz. Bu artışlardaki en büyük neden ithal muz için yüzde 145,8 vergi uygulanıyor olması. Bunun yanı sıra devletimiz sera yapan üreticilerimize düşük krediler sağlıyor. Çiftçinin gayreti ve devletin desteğini ortaya koyduğumuz zaman sevindirici bir durum oluştu." diye konuştu.

Gümüş, üreticilerin devlet desteğinden memnun olduğunu ve iç piyasa ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayacak potansiyeli barındırdıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İthal muzdan alınan vergi olmasaydı biz çocuklarımıza, 'Eskiden burada muz üretiyorduk' diye hikayeler anlatacaktık. Geldiğimiz nokta, devletimizin ithal muzdan aldığı vergi, yine devletimizin vermiş olduğu sübvansiyonlu kredi, TARSİM konusundaki destekle tarıma daha inanır hale geldik. Daha iyi noktalara gelmek için muzun ihracatını yapabiliriz. Bu zor bir şey değil. Sanayicilerin bu konuda desteklenmesi gerekiyor."

Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Feyzi Türkay da Türkiye'nin kendi muz ihtiyacının büyük bölümünü karşılar duruma geldiğini, bu sayede ithalata bağımlılığın azaldığını kaydetti.