Dev yatırım "Star Rafinerisi" açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dev yatırım STAR Rafinerisi'nin Aliağa'da bugün düzenlenecek açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliğini de taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le ikili görüşme yapması öngörülüyor.

İzmir Aliağa'daki PETKİM kampüsü yanında 2011 yılında inşaatına başlanan rafineri, 2 bin 860 dönüme yayılan 3 iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir organize sanayi bölgesiyle aynı büyüklüğe sahip.

Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasiteli tesis, zorlu coğrafi yapı nedeniyle 3 teras üzerine kuruldu. Yapımında 17 milyon metreküplük hafriyat çalışmasının yapıldığı rafineride 250 bin ton ile yaklaşık 20 Eyfel Kulesi yapacak kadar çelik, 400 bin metreküp ile küçük bir kasaba kuracak kadar beton ve Türkiye'yi 4 kez dolaşacak uzunlukta kablo kullanıldı.

En büyük yük transferi

STAR Rafineri'nin yapım süreci, aynı zamanda Türkiye'de elleçlenen en büyük yükün transferine de sahne oldu. Tesis için getirilen bin 200 ton ağırlığındaki tek parçalı reaktör, 2 bin tonluk vinç marifetiyle toplam 2 ayda monte edilerek devreye alındı.

Türkiye'de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, toplam yaklaşık 6,3 milyar dolara mal oldu.

İnşaatında ortalama günlük 10 bin işçinin çalıştığı tesiste geçen yıl kasım ayında bu rakam 19bin 500'e yükseldi. Tesis açıldıktan sonra ise rafineride doğrudan bin 100 kişi istihdam edilecek.

Türkiye'nin tüm jet yakıtı ihtiyacını karşılayabilecek

Jet yakıtında da İstanbul Yeni Havalimanı ve turizm sektöründeki büyümeyle birlikte tüketimin hızla artacağı öngörülüyor. STAR Rafineri, 1,6 milyon tonluk üretimiyle Türkiye'nin tüm jet yakıtı ihtiyacını karşılayabilecek.

Avrupa'nın en moderni

Rafinerinin her yıl petrol fiyatlarına bağlı olmakla birlikte 6-8 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturacak. Türkiye'de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran yatırım Avrupa'nın en modern tesisi olacak.

Tesiste ham petrolün siyah ürün elde etmeden doğrudan yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Bu özelliğiyle Avrupa'da 3 rafineriden biri olma özelliğine sahip.

Kaynak: AA