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Ekonomi
AA 22.05.2024 14:45

Deri konfeksiyonunda Türkiye üretim merkezi haline geldi

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sarıgül, Türkiye'nin deri konfeksiyonunda üst kalitede hizmet verdiğini belirterek, "Dünyada hangi ünlü marka aklınıza geliyorsa bunların ürünlerini Türkiye'deki bizim konfeksiyonlarımız üretiyor" dedi.

Deri konfeksiyonunda Türkiye üretim merkezi haline geldi

TDKD tarafından Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, 70 yerli firma ile 20 ülkeden 1200 yabancı alıcıyı buluşturdu.

Fuara katılan TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Sarıgül, Türkiye'nin deri konfeksiyonunda iddialı olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda en fazla Rusya'ya ihracat yaparken bu yıl ABD ve Avrupa ülkeleri ağırlıklı yurt dışı satışı gerçekleştirdiklerini belirten Sarıgül, dünyadaki rakiplerine göre Türkiye'de üretilen ürünlerin çok daha kaliteli olduğunu kaydetti.

Yerli firmaların hem kendi tasarımlarıyla markalarını oluşturduklarını hem de yabancı markalara ürün yaptığını anlatan Sarıgül, "Türkiye'deki deri üretiminin, dünyada eşi yok. Dünyada bir numarayız. Hem konfeksiyon olarak hem deri tabakhaneleri olarak üst kalitede hizmet veriyoruz. Dünyada hangi ünlü marka aklınıza geliyorsa bunların ürünlerini Türkiye'deki bizim konfeksiyonlarımız üretiyor" dedi.

"Suni deri, insanların vücuduna zararlı bir üründen yapılıyor"

Sarıgül, Türkiye'de ise insanların daha çok suni deri olarak bildikleri sentetik ürünü tercih ettiğini söyledi.

Hakiki deri ürünlerin daha sağlıklı olduğunu ifade eden Sarıgül, "En kaliteli üretimi, en yeni modelleri yapıyoruz. Türkiye'nin ürettiğini dünyaya giydiriyoruz ama kendi insanımız suni deri giyiyor. Bu bize acı veriyor. Suni deri, insanların vücuduna zararlı bir üründen yapılıyor. Ama biz tamamen doğal bir ürün ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Deri konfeksiyonu için asla bir hayvanın öldürülmediğini, eti için kesilen hayvanların atıklarını kullandıklarını vurgulayan Sarıgül, geri dönüşüme katkıda bulunduklarını da ifade etti.

"Üst grup markalara üretim yapıyorlar"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen ise kalite ve moda konusunda iç piyasada yeterince tanıtım yapılamaması nedeniyle halkın bu konuda bilinçlendirilemediğini söyledi.

Sektörün kaliteli üründen taviz vermediğini ve yeni trendleri yakından takip ettiğini dile getiren Gözmen, sadece soğuk ülkelere değil, farklı modellerle Suudi Arabistan gibi sıcak ülkelere de deri ürünleri sattıklarını kaydetti.

Deri konfeksiyonunda yerli firmaların dünyaca ünlü markalarla bağlantılar yaptığını vurgulayan Gözmen, "Dünya markalarına üretim yapan sektörümüz özellikle Zeytinburnu bölgesinde komplekslerini kurdular. Alt grup markalara değil üst grup markalara, 3-5 bin avrodan satışı başlayan markalara üretim yapıyorlar" dedi.

Gözmen, özellikle deri konfeksiyonunda Türkiye'nin üretim merkezi haline geldiğine dikkati çekti.

Vatandaşlara da gerçek deri konfeksiyon ürünlerini tercih etmelerini öneren Gözmen, iyi araştırma yaptıkları takdirde çok uyguna, daha kaliteli ve daha sağlıklı deri konfeksiyon ürünlerini alabileceklerini sözlerine ekledi.

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