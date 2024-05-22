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Ekonomi
İHA 22.05.2024 14:47

Türk savunma sanayii BSDA 2024 Fuarı’nda yerini aldı

Türk savunma sanayii firmaları, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Romanya’da düzenlenen “BSDA 2024 Fuarı”na katıldı.

Türk savunma sanayii BSDA 2024 Fuarı’nda yerini aldı
[Fotograf: İHA]

22-24 Mayıs tarihleri arasında üç gün boyunca devam edecek olan 9. Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik (BSDA 2024) Fuarı’na Karadeniz başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından resmi delegasyonlar katılıyor.

Fuar, savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı sağlaması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturmakta olup, kara, deniz, hava savunma, sınır güvenliği, uzay ve siber güvenlik sektörlerindeki en son teknolojileri içeriyor.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuara 2022 yılında 33 ülkeden 400'den fazla firma katılım sağlarken, 30 binden fazla kişi fuarı ziyaret etti. BSDA 2024’e ise Türkiye’den Aselsan, Roketsan, Nurol Makina, Otokar ve Karel firmaları katılım sağlıyor. Fuara katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söyledi:

“Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’nin ilk toplantısının ardından bugün 9. Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Fuarı (BSDA) vesilesi ile Romanya’dayız. Savunma sanayiimizin mühendislik gücünü sergilediğimiz fuarda önemli şirketlerimiz yer alıyor. Stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğimiz ve birçok ikili görüşme gerçekleştireceğimiz fuar ziyaretimizin iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Fuarda Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler katılımcıların beğenisine sunularak, iş birliği fırsatları değerlendirilecek. 

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Savunma Sanayii Haluk Görgün
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