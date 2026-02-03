Çok Bulutlu 6ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.02.2026 11:27

Depremden etkilenen illerde kurulan şirket sayıları arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde, 2025'te kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 12 bin 900'e ulaştı.

Depremden etkilenen illerde kurulan şirket sayıları arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde ticaretteki canlanma sürüyor.

Afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'da kurulan şirket sayısı, depremden sonraki süreçte hızlı toparlanma gösterdi.

Söz konusu illerde 2024'te 12 bin 460 şirket, 214 kooperatif ve 2 bin 263 gerçek kişi ticari işletme kurulmuştu. Bölgede, geçen yıl ise 12 bin 900 şirket, 167 kooperatif ve 2 bin 163 gerçek kişi ticari işletme hayata geçti.

Böylece, depremlerin etkilediği 11 ilde kurulan şirket sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış gösterdi. Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalmıştı.

En çok şirket Gaziantep ve Adana'da kuruldu

Söz konusu iller arasında en çok şirket kurulumu, 2 bin 889 ile Gaziantep'te ve 2 bin 643 ile Adana'da gerçekleşti.

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da 2025'te 1430 yeni şirket hizmet vermeye başlarken depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 860 işletme kuruldu.

Şanlıurfa'da geçen yıl 1207, Diyarbakır'da 1745 yeni şirket açılırken Malatya'da 604 şirket faaliyete başladı.

Aynı dönemde Kilis'te kurulan şirket sayısı 441, Elazığ'da kurulan ise 403 olarak kayıtlara geçti.

En az şirket kurulan iller ise 377 ile Adıyaman ve 301 ile Osmaniye olarak belirlendi.

Depremin etkilediği 11 ilin 7'sinde 2025'te kurulan şirket sayısında bir önceki yıla göre artış, 4'ünde azalış kayıtlara geçti.

