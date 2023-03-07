Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketine yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" (e-Seferberlik) başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, gönüllülük esasına göre yürütülen e-Seferberlik'e ülkede faaliyet gösteren e-ticaret pazar yerleri ve e-ticaret satıcıları ile kargo ve lojistik işletmelerinin katılım sağladığı bildirildi.

e-Seferberlik'te, depremzede vatandaşların öncelikli temel ihtiyaç ürünlerinin satışının yapıldığı aktarılarak, "Bu satışlar için elektronik ticaret pazar yerlerince satıcılardan herhangi bir komisyon ve taşıma bedeli alınmamış, ayrıca ürünler gerek platformlarımızca gerekse de satıcılarımızca indirimli fiyattan satışa sunulmuştur. Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen e-Seferberlik'e vatandaşlarımız ve işletmelerimiz yoğun ilgi göstermiş, bugüne kadar satılan ürün sayısı 4 milyon 365 bin 201 adede, satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 liraya ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.

Destek verenlere teşekkür

Açıklamada e-Seferberlik'e destek veren firmalara teşekkür edilirken, söz konusu firmalar ve sağladıkları destekler şöyle sıralandı:

"Satıcılardan komisyon bedeli almayan ve bu bölgede faaliyet gösteren satıcıların ürünlerinin ön planda sergilenmesini sağlayan Trendyol, Hepsiburada, Getir, Amazon, Yemeksepeti, N11, PttAVM, Pazarama, Çiçeksepeti, Turkcell, Vodafone, Modanisa, Morhipo, Vidyodan, Wnt, Allesgo ve Sanal Mağaza.

Ürünlerini indirimli fiyattan satışa sunan LCW Waikiki, Migros, Farmasi, Defacto, Carrefoursa, Bisu, Boyner, Touche Prive, Farmazon, E-Bebek, Vivense, Mediamarkt, Teknosa, Manuka, Vatan Bilgisayar, English Home, D&R, İdefix, Avansas, Karaca, HE-QA, Dagi, İstegelsin, Yenir, FLO, Madame Coco, Kiğılı, Enfal Oyuncak, Tommy Life, Madame Polo, Unilever, Penti, Şok, Yaşar Holding (Pınar), Erikli, Arçelik, Evidea, Philips, Erciyes Anadolu Holding AŞ (İstikbal, Bellona, Mondi), İşbir Yatak, Doğanlar Mobilya (Doğtaş, Kelebek Mobilya, Lova Yatak), Cabani, Penti ve İpragaz.

Yardım amacıyla alınan ürünleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirlediği teslimat noktalarına sorunsuz ve hızlı şekilde ulaştıran Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, DHL, Trendyol Express, Hepsijet, PTT Kargo, UPS, Sendeo, Yurtiçi Kargo, Kargomsende, OPLOG, Modanisa, Pazarama, Amazon, Philip Morris ve Unilerever."

Açıklamada, temel ihtiyaç ürünlerini satın alarak bu seferberliğe destek veren vatandaşlara da teşekkür edilirken, desteklerin katlanarak artması temennisinde bulunuldu.​​​​​