Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezi ile ilgili çalışmaların yasa süreci ile ilgili detayları anlattı. Hedeflerinin bir yıl içerisinde orayı işler hale getirmek olduğunu ifade eden Dönmez, "Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var o da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek, ondan sonra yasal altyapı da büyük oranda tamamlanmış olacak." dedi.

Karadeniz gazı projesi gecikir mi?

Depremlerin, Karadeniz gazını evlere ulaştıracak proje ile ilgili çalışmalara etkisine de değinen Dönmez, "Orada çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgesinden gelip çalışanlar, ister istemez aileleri ile ilgilenmek zorunda kaldılar. Bu da biraz etkileyecek ama arkadaşlarla bölgeye gideceğim, tekrar bir değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle tarihte sarkma olabileceğini belirten Dönmez, projeyi yerinde incelediğinde tarihin netleşebileceğini vurguladı.

Dönmez, "Herhalde nisana kalır gibi gözüküyor çünkü orada çalışanların bir kısmı o bölgede yaşayan arkadaşlar, özellikle Elbistan'da. Çok fazla gecikme olmaz ama bir miktar gecikme olabilir." dedi.