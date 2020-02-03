Malatya Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle pancar bedel ödemelerinin erken yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, 2019/2020 kampanya döneminde üreticilerden alınan 412 bin ton pancar karşılığında 121 milyon lira bedel tahakkuk ettirildiği, bu bedelin 60 milyon lirasının üreticelere avans olarak ödendiği hatırlatıldı.

61 milyon lira tutarındaki bakiye pancar bedellerinin ödenmesine ise bugün başlanarak tamamının ödeneceği duyuruldu.