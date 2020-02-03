Deprem bölgesindeki pancar üreticisine erken ödeme
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla pancar üreticisine erken ödeme kararı alındı. Bu kapsamda pancar bedel ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacak.
Malatya Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle pancar bedel ödemelerinin erken yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, 2019/2020 kampanya döneminde üreticilerden alınan 412 bin ton pancar karşılığında 121 milyon lira bedel tahakkuk ettirildiği, bu bedelin 60 milyon lirasının üreticelere avans olarak ödendiği hatırlatıldı.
61 milyon lira tutarındaki bakiye pancar bedellerinin ödenmesine ise bugün başlanarak tamamının ödeneceği duyuruldu.
Etiketler: son dakika pancar ödemesi şeker fabrikasıSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 15:52
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