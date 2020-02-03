Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, 2019'da 70 bin KOBİ'ye 2,3 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

Uzkurt yaptığı açıklamada, etkin destek ve hizmetlerle KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını artırmak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ'lerle, bütün KOBİ'lere gerekli desteği sağladıklarını aktaran Uzkurt, şöyle devam etti:

"2019 yılında yaklaşık 70 bin KOBİ'ye 2,3 milyar lira destek sağladık. Bu desteklerin önemli bir kısmının, yurt dışından ithal edilen ürünleri yerli üreten firmalarımıza, teknolojik üretim yapan firmalarımıza gittiğini görüyoruz. Yaklaşık yüzde 60 bu tür projelere destek aktarmış olduk. Bunun hemen akabinde desteklerin önemli bir kısmını da yeni işletme kurmak isteyen girişimcilerimize verdik. Bundan sonraki dönemde de önceliklerimiz arasında özellikle ithal ürünleri yerli üreten firmalarımız ile yüksek teknoloji alanlarına evirmeye katkı olması amacıyla teknoloji düzeyi orta, yüksek teknolojili alanlara daha fazla odaklanmak istiyoruz."

Uzkurt, yeni işletme kuracak olan girişimcilere daha fazla destek vermek istediklerini kaydetti.

Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'ler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 100 bin lira üst limitli faizsiz kredi kullandırımı yaptıracaklarını hatırlatan Uzkurt, programa depremden etkilenen KOBİ'lerin tamamının başvurabileceğini bildirdi.