Küresel güvenlik üzerine çalışan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Çin'in silah sanayisinin mercek altına alındığı ve dünyadaki başlıca silah üreticisi devletlerle kıyaslandığı "Çinli Firmaların Silah Satışlarının Değerlendirmesi" başlıklı raporu yayımladı.

Çin, silah sanayisiyle ilgili şeffaf ve güvenilir bilgisi olmaması nedeniyle SIPRI'nin "2017 En Büyük 100 Silah Üreticisi Raporu"na alınmamıştı.

Son raporda ise yeni edinilen bilgiler sayesinde, en büyük 4 Çinli silah üreticisinin askeri satışlarının öngörülebildiği ifade edildi.

Raporda, bu kapsamda söz konusu 4 şirketin "dünyanın en çok silah satan 20"si arasına girdiği vurgulandı.

Çin'in silah sanayisinin modernizasyonu için konulan 2020, 2035, 2049 hedefleri kapsamında son yıllarda yatırımlarını artırdığı belirtilen raporda, dünyada silah satışında ABD'nin arkasında ve Rusya'nın önünde 2. sıraya yerleştiği bildirildi.

Çinli şirket, dünyanın en büyük 3. hava aracı üreticisi

Raporda, savaş hava aracı üretiminde tekel konumundaki Çin Havacılık Sanayi Kurumunun (AVIC), 20,1 milyar dolar silah satışıyla dünyanın 6'ncı, Çin'in ise en büyük silah üreticisi konumunda olduğu belirtildi.

AVIC'in, Lockheed Martin ve Boeing'in ardından dünyanın en büyük 3. hava aracı üreticisi olduğu da aktarılan raporda, şirketin Çinli silah üreticileri arasında 460 bin çalışanıyla "en büyük işveren" olduğu ve askeri satışlarını 2015-2017'de yüzde 34 artırdığı bilgisi de paylaşıldı.

Çin'in 17,2 milyar dolar silah satışıyla 2'nci en büyük üreticisi Çin Kuzey Sanayileri Grubu Kurumunun (NORINCO) da dünyanın 8. büyük sil ah üreticisi olduğu vurgulanan raporda, kurumun arazi sistemleri alanında uzmanlaşan dünyanın en büyük şirketi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Artan satış oranlarının devam etmesi öngörülüyor

Raporda, Çinli silah üreticileri arasında AVIC'in arkasından 2'nci en büyük işveren konumundaki 240 bin çalışanı olan NORINCO'nun askeri satışlarını 2015-2017'de yüzde 6,3 artırdığına, şirketin artan askeri satış oranlarının 2035 askeri modernizasyon vizyonu kapsamında devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.

Ülkede 12,2 milyar dolar satışıyla ilk 10'a giren Çin Elektronik T eknoloji Grubu Kurumunun (CETC) radarlar, yazılım, askeri iletişim ağları gibi elektronik alanı ve ARGE'ye odaklandığı ifade edilen raporda, CETC'nin 4 büyük Çinli silah firması arasında 93 bin kişiyle en fazla araştırma personeline sahip olduğu belirtildi.

CETC'nin NORINCO'ya benzer şekilde 2015-2017'de yüzde 6,1 artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, 4 büyük Çinli silah şirketinin en küçük üyesi olan ve askeri araçlar üreten Çin Güney Sanayi Grubu Kurumunun (CSGC) 4,6 milyar dolar satışla dünyada 19. sırada olduğu kaydedildi.

Çin silah sanayisi bağımsızlaşıyor

Raporda, 4 büyük Çinli silah firmasının 54,1 milyar dolar satışla ilk yüzdeki Rus şirketlerinden 16,4 milyar dolar, İngiliz şirketlerden 18,4 milyar daha fazla satış hacmine sahip olduğu vurgulandı.

Böylece, savunma bütçesiyle dünyada 2'nci sırada olan Çin, silah satışında da dünyada 2'nci konuma gelmiş oluyor.

Çin'in başlıca silah ithalatının 1999-2003 ve 2014-2018'de yüzde 50 düştüğüne değinilen raporda, buna karşın ihracatının yüzde 208 arttığı bildirildi.

Çin'in dünyanın 5. büyük silah ihracatçısı durumuna geldiği belirtilen raporda, bu durum da ülkedeki büyüyen silah endüstr isinin daha bağımsız hale geldiği ve dünyada Çin silahlarına talebin arttığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öte yandan, oldukça büyük olan Çin'in askeri denizcilik sektörü, yeterli güvenilir veri olmaması nedeniyle raporda değerlendirilmeye alınmadı.