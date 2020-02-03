Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını etkisini giderek artırıyor. Ülke genelinde 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti. Salgından ölenlerin sayısı 361'e çıktı, vaka sayısı 17 bini geçti.

Ülkede koronavirüs salgın nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350'si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177'si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde gerçekleşti. Eyaletin başkenti Wuhan'da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu.

Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang’da 724, Guangdong'da 683, Hınan'da 566, Hunan'da 521, Anhui’de 408, Ciangşi’de 391, Ciangsu'da 271, Sıçuan'da 254, Şandong'da 246’ya yükseldi.

İşte dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum:

ASYA - PASİFİK

Çin

Pazartesi günü itibarıyla 17 bin 205 kişi enfekte oldu, çoğunluğu Wuhan ve çevresinde. Ölen 360 kişinin çoğu o bölgede idi, ancak yetkililer başkent Pekin de dahil olmak üzere başka yerlerde birden fazla ölüm olduğunu doğruladılar.

Avustralya

Avustralya'da 12 vaka teyit edildi. Çoğu Hubei eyaletinden ülkeye geldi.

Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığı bugüne kadar 1 vaka bildirdi. Virüs taşıyan kişinin Wuhan'dan gelen 60 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.

Hong Kong

Hong Kong'dan bildirilen vaka sayısı 15 .

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneydeki Kerala eyaletinde ikinci vakasını doğruladı. 2 hasta da tedavi altına alındı.

Japonya

Japonya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu 3 yeni vaka bildirdi. Ülkedeki enfeksiyon sayısı 20'ye çıktı. Yeni vakaların Wuhan'dan hükümet onaylı uçuşlarda dönen üç kişi olduğu açıklandı.

Makao

Çinli turistler arasında popüler olan bir kumar merkezi olan Macau, 8 vakayı doğruladı.

Malezya

Malezya, tamamı Çin uyruklu olan sekiz vakayı doğruladı.

Nepal

Nepal'de koronavirüs taşıdığı belirlenen 1 vaka var. Vakanın Wuhan'dan geldiği açıklandı.

Filipinler

Filipinler, dün Çin dışında virüs nedeniyle ölen ilk vakasını duyurdu. 44 yaşındaki Çinli adamın Wuhan'dan Filipinler'e geldiği açıklandı. Ülkede şuan 2 vaka bulunuyor.

Singapur

Singapur hafta sonu 2 yeni vakayı doğruladı. Ülkede enfekte kişi sayısı 18'e ulaştı.

Güney Kore

Güney Kore şu ana kadar 15 vakayı doğruladı. Vakalar arasında Çinliler ve Güney Koreliler var.

Sri Lanka

Sri Lanka, Hubei eyaletinden gelen 43 yaşındaki bir Çinli turistte koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Tayvan



Tayvan'da virüs tespit edilen vaka sayısı 10'a yükseldi.

Tayland



Tayland 19 teyit edilen vaka duyurdu.

Vietnam



Vietnam toplam 8 vaka bildirdi.

KUZEY AMERİKA

Kanada

Kanada'da doğrulanan vaka sayısı 4.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri, şimdiye kadar 11 vakayı onayladı. Vakaların 6'sı Kaliforniya'da, 2'si Illinois'de, biri Arizona'da, biri Massachusetts'te ve biri Washington eyaletinde.

AVRUPA

İngiltere

İngiliz sağlık yetkilileri Cuma günü yaptığı açıklamada, 2 kişinin virüsün pozitif olduğunu test ettiğini açıkladı.

Finlandiya

Wuhan'dan gelen Çinli turistte virüs tespit edildi. Hasta tecrit altında tedaviye alındı.

Fransa

Etkilenen ilk Avrupa ülkesi olan Fransa'da bilinen 6 vaka var.

Almanya

Almanya'da vaka sayısı 10'a yükseldi. Vakalardan ikisinin Çin'den tahliye edilen kişilerde çıktığı açıklandı.

İtalya

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkelerine gelen 2 Çinli turistte virüs tespit edildiğini duyurdu.

Rusya

Rusya'da vaka sayısı 2.

İsveç

İsveç geçtiğimiz hafta hangi ülkeden olduğu açıklanmayan bir kadında virüs tespit edildiğini duyurdu.

İspanya

İspanya ilk vakasını Kanarya Adaları'ndaki La Gomera adasından bildirdi. Hastanın Alman bir adamla temasa geçtikten sonra tedaviye alınan beş kişiden biri olduğu açıklandı.

ORTA DOĞU

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE'de vaka sayısı 5'e yükseldi. Daha önce Wuhan'dan gelen 4 kişilik Çinli bir ailede virüs tespit edildiği açıklanmıştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da bulunan Hinti bir hemşirede virüs tespit edildiği duyuruldu.