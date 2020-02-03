Koronavirüs dünya genelinde ne kadar yayıldı?
Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e çıktı, vaka sayısı 17 bin 238'e yükseldi. Hayatını kaybeden insan sayısı şimdiden 2002-2003 SARS salgınını geçti. Virüsün görüldüğü ülke sayısı ise 28'e ulaştı.
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını etkisini giderek artırıyor. Ülke genelinde 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti. Salgından ölenlerin sayısı 361'e çıktı, vaka sayısı 17 bini geçti.
Ülkede koronavirüs salgın nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350'si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177'si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde gerçekleşti. Eyaletin başkenti Wuhan'da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu.
Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang’da 724, Guangdong'da 683, Hınan'da 566, Hunan'da 521, Anhui’de 408, Ciangşi’de 391, Ciangsu'da 271, Sıçuan'da 254, Şandong'da 246’ya yükseldi.
İşte dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum:
ASYA - PASİFİK
Çin
Pazartesi günü itibarıyla 17 bin 205 kişi enfekte oldu, çoğunluğu Wuhan ve çevresinde. Ölen 360 kişinin çoğu o bölgede idi, ancak yetkililer başkent Pekin de dahil olmak üzere başka yerlerde birden fazla ölüm olduğunu doğruladılar.
Avustralya
Avustralya'da 12 vaka teyit edildi. Çoğu Hubei eyaletinden ülkeye geldi.
Kamboçya
Kamboçya Sağlık Bakanlığı bugüne kadar 1 vaka bildirdi. Virüs taşıyan kişinin Wuhan'dan gelen 60 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.
Hong Kong
Hong Kong'dan bildirilen vaka sayısı 15 .
Hindistan
Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneydeki Kerala eyaletinde ikinci vakasını doğruladı. 2 hasta da tedavi altına alındı.
Japonya
Japonya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu 3 yeni vaka bildirdi. Ülkedeki enfeksiyon sayısı 20'ye çıktı. Yeni vakaların Wuhan'dan hükümet onaylı uçuşlarda dönen üç kişi olduğu açıklandı.
Makao
Çinli turistler arasında popüler olan bir kumar merkezi olan Macau, 8 vakayı doğruladı.
Malezya
Malezya, tamamı Çin uyruklu olan sekiz vakayı doğruladı.
Nepal
Nepal'de koronavirüs taşıdığı belirlenen 1 vaka var. Vakanın Wuhan'dan geldiği açıklandı.
Filipinler
Filipinler, dün Çin dışında virüs nedeniyle ölen ilk vakasını duyurdu. 44 yaşındaki Çinli adamın Wuhan'dan Filipinler'e geldiği açıklandı. Ülkede şuan 2 vaka bulunuyor.
Singapur
Singapur hafta sonu 2 yeni vakayı doğruladı. Ülkede enfekte kişi sayısı 18'e ulaştı.
Güney Kore
Güney Kore şu ana kadar 15 vakayı doğruladı. Vakalar arasında Çinliler ve Güney Koreliler var.
Sri Lanka
Sri Lanka, Hubei eyaletinden gelen 43 yaşındaki bir Çinli turistte koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Tayvan
Tayvan'da virüs tespit edilen vaka sayısı 10'a yükseldi.
Tayland
Tayland 19 teyit edilen vaka duyurdu.
Vietnam
Vietnam toplam 8 vaka bildirdi.
KUZEY AMERİKA
Kanada
Kanada'da doğrulanan vaka sayısı 4.
ABD
Amerika Birleşik Devletleri, şimdiye kadar 11 vakayı onayladı. Vakaların 6'sı Kaliforniya'da, 2'si Illinois'de, biri Arizona'da, biri Massachusetts'te ve biri Washington eyaletinde.
AVRUPA
İngiltere
İngiliz sağlık yetkilileri Cuma günü yaptığı açıklamada, 2 kişinin virüsün pozitif olduğunu test ettiğini açıkladı.
Finlandiya
Wuhan'dan gelen Çinli turistte virüs tespit edildi. Hasta tecrit altında tedaviye alındı.
Fransa
Etkilenen ilk Avrupa ülkesi olan Fransa'da bilinen 6 vaka var.
Almanya
Almanya'da vaka sayısı 10'a yükseldi. Vakalardan ikisinin Çin'den tahliye edilen kişilerde çıktığı açıklandı.
İtalya
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkelerine gelen 2 Çinli turistte virüs tespit edildiğini duyurdu.
Rusya
Rusya'da vaka sayısı 2.
İsveç
İsveç geçtiğimiz hafta hangi ülkeden olduğu açıklanmayan bir kadında virüs tespit edildiğini duyurdu.
İspanya
İspanya ilk vakasını Kanarya Adaları'ndaki La Gomera adasından bildirdi. Hastanın Alman bir adamla temasa geçtikten sonra tedaviye alınan beş kişiden biri olduğu açıklandı.
ORTA DOĞU
Birleşik Arap Emirlikleri
BAE'de vaka sayısı 5'e yükseldi. Daha önce Wuhan'dan gelen 4 kişilik Çinli bir ailede virüs tespit edildiği açıklanmıştı.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'da bulunan Hinti bir hemşirede virüs tespit edildiği duyuruldu.