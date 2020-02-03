Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün yaptığı açıklamada, 2020 Yaz Olimpiyatları'nın virüs salgınından etkilenmemesi için tüm çalışma gruplarıyla yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Abe, Meclis Komitesine yaptığı açıklamada, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere herkesle uygun adımları atmak ve koronavirüsün Olimpiyatları etkilemesini engellemek için yakın temas halinde olacağız" dedi.

Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto da organizatörlerin 24 Temmuz'da başlayacak olimpiyatları iptal etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e çıktı, vaka sayısı 17 bin 238'e yükseldi.

Dünya genelinde Çin dışında tespit edilen koronavirüs vakalarının dağılımı ise şöyle:

"Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 18, Güney Kore'de 15, Avustralya'da 12, Almanya’da 10, ABD’de 9, Malezya 8, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5, Kanada'da 4, İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan veinler’de 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer."