Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.11.2023 16:31

Deprem bölgesi için 40 milyar liralık hibe sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, yerel yönetimlere yaklaşık 40 milyar lira hibe desteğinde bulunuldu.

Deprem bölgesi için 40 milyar liralık hibe sağlandı
[Fotograf: AA]

Deprem bölgesinde inşa ve ihya çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bölgenin hızla ayağa kaldırılması için konut ve iş yerlerinin yanı sıra altyapı projelerini de sürdürüyor.

Bakanlık, İller Bankası aracılığıyla yeniden inşa çalışmaları kapsamında, altyapı projelerinde kullanılmak üzere yerel yönetimlere yaklaşık 40 milyar lira hibe desteği verdi.

Bakanlıkça hibe desteği verilen iller ve hibe miktarları şöyle:

"Hatay'a 11 milyar lira, Kahramanmaraş'a 8 milyar lira, Adıyaman'a 4,5 milyar lira, Gaziantep'e 3,7 milyar lira, Malatya'ya 3 milyar lira, Şanlıurfa'ya 2,3 milyar lira, Adana'ya 2,2 milyar lira, Diyarbakır ve Osmaniye'ye 2,1'er milyar lira, Mersin'e 1,1 milyar lira."

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Devlet Desteği Hibe Desteği
Sıradaki Haber
Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
17:43
'Kalp Kardeşler'nden organ bağışı çağrısı: Toprak olan organ kimseye yaramıyor
17:41
Netanyahu’dan ‘işgal’ açıklaması
17:31
Gazze'deki mezarlık görevlisi: Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum
17:39
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
17:21
Öğrencilere ara tatilde etkinlik önerileri
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ