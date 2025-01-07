Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü TOBB'da imzalandı

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin döngüsel ekonomi hedefleri için dönüm noktası olacağını söyledi.

Sistemin sadece çevreyi korumakla kalmayacağını, aynı zamanda sanayi ve ekonominin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Döngüsel ekonomi artık yalnızca bir seçenek değil, bir zorunluluk. İsrafın önlenmesi, kaynaklarımızın verimli kullanılması ve çevremizi koruma çabalarımızda en kritik unsurlardan biri atık yönetimi. Bugün dünya genelinde atık kavramı hızla bir stratejik kaynağa dönüşüyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat kapsamındaki düzenlemelerin, artık ihracat ürünlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımı gibi şartları zorunlu hale getirdiğini dile getirdi.

"Sistem, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü koruması için kritik bir adım"

Atık Sevkiyat Tüzüğü ile nitelikli atık ithalatının zorlaştırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun yanı sıra plastik özelinde yapılan küresel çalışmalar, plastik ticaretini kısıtlamayı gündeme alıyor.

Bu gelişmeler, atıkların geri kazanımını ve yerel kaynakların daha etkin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Depozito Yönetim Sistemi, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü koruması için kritik bir adım. Ülkemizdeki atıkları daha etkin değerlendirmek, sadece çevremiz için değil, ekonomimiz için de bir zorunluluk haline gelmiştir. Depozito Yönetim Sistemi'nde başarının anahtarı da kaynağında ayrı toplama.

Bu noktada, özel sektör tarafından ödenen GEKAP bedellerinin bu yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Hisarcıklıoğlu, yatırımların, atık yönetiminin etkinliği ve ülke ekonomisine katkıları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Sistemin kurulmasıyla ekonomimizde de önemli değişimler göreceğiz"

Sistemle ilgili çalışmaları yaklaşık 4 yıldır yakından takip ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşlarımızın ortak talebi, saha yönetiminin etkin ve şeffaf bir şekilde kamu-özel sektör işbirliğiyle yürütülmesiydi. Bugün burada imzalayacağımız protokol, bu taleplerin karşılık bulduğunu ve hep birlikte güçlü bir adım attığımızı gösteriyor. Depozito sisteminin kurulmasıyla birlikte ekonomimizde de önemli değişimler göreceğiz."

Sistemin tam kapasite çalıştığında yılda 500 bin ton atığın geri dönüşümünü sağlayabileceğini ortaya koyan analizler bulunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir kazançtır. Ayrıca, sistem sayesinde sanayimizin karbon ayak izi azalacak, enerji ve ham madde kullanımında önemli tasarruflar sağlanacaktır. Bu noktada, sahadaki operasyonel süreçlerde, perakende ve içecek sektörlerimizin deneyimlerinden faydalanmayı, sistemin başarısı için kritik görüyoruz. Depozito iade makinelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin yatırımları, kademeli olarak planlamamız gerektiğine inanıyoruz. Böylece, özel sektörün taşıdığı yükü hafifletirken, çevreye olan katkımızı en üst düzeye çıkarabiliriz."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de çevreyi kirleten insan sağlığına zarar veren söz konusu meseleye Bakanlığın el atmasının önemine işaret etti.