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Ekonomi
AA 07.01.2025 16:48

Gıdalardaki pestisit kalıntılarına ilişkin düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.

Gıdalardaki pestisit kalıntılarına ilişkin düzenleme

Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.

Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliği  uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

Düzenlemeyle, ithal gıdalar için uygulanan maksimum pestisit kalıntı limitlerinde de kapsamlı değişiklik yapıldı. Değişiklikler, AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak yapıldı.

Bu kapsamda, ithal gıdaların yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecek.​​​​​​​​​​​​​​

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